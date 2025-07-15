15.07.2025
Смотреть онлайн Оскар Пинто Сансано - Дариус Флорин Поп 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Оскар Пинто Сансано — Дариус Флорин Поп . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(7:6, 6:7, 0:1)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Оскар Пинто Сансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дариус Флорин Поп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Пинто Сансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дариус Флорин Поп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Оскар Пинто Сансано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу