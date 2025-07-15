15.07.2025
Смотреть онлайн Лукка Эльгера Касадо - Oscar Baumgartner 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Лукка Эльгера Касадо — Oscar Baumgartner . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oscar Baumgartner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лукка Эльгера Касадо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Oscar Baumgartner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Oscar Baumgartner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лукка Эльгера Касадо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лукка Эльгера Касадо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лукка Эльгера Касадо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Oscar Baumgartner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Oscar Baumgartner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Oscar Baumgartner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Oscar Baumgartner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лукка Эльгера Касадо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Лукка Эльгера Касадо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
64%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу