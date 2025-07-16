16.07.2025
Смотреть онлайн Адриан Гобат - Габор Хорнунг 16.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(7:5, 5:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Габор Хорнунг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
78%
58%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
