16.07.2025
Смотреть онлайн Доминик Келловски - Джаммарко Гандольфи 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Доминик Келловски — Джаммарко Гандольфи . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(7:6, 6:3)
(7:6, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джаммарко Гандольфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Доминик Келловски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Джаммарко Гандольфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Доминик Келловски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Доминик Келловски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Доминик Келловски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Доминик Келловски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джаммарко Гандольфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Доминик Келловски - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу