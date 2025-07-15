15.07.2025
Смотреть онлайн Михал Новански - Samuel Stolarik 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Михал Новански — Samuel Stolarik . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Samuel Stolarik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Михал Новански - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Samuel Stolarik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Samuel Stolarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Samuel Stolarik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Samuel Stolarik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Samuel Stolarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Samuel Stolarik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Samuel Stolarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Samuel Stolarik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
72%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу