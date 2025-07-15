15.07.2025
Смотреть онлайн Грегор Рамскоглер - Пеету Похджола 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Грегор Рамскоглер — Пеету Похджола . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:7, 7:6, 2:6)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Пеету Похджола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
44%
