15.07.2025
Смотреть онлайн Adam Jilly - Александр Чайка 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Adam Jilly — Александр Чайка . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:41 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(2:6, 0:0)
0 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Adam Jilly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Adam Jilly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
73%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
