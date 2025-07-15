15.07.2025
Смотреть онлайн Norbert Marosik - Андреа Фиорентини 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Norbert Marosik — Андреа Фиорентини . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Norbert Marosik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Norbert Marosik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Norbert Marosik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Norbert Marosik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Norbert Marosik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
55%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
