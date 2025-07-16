16.07.2025
Смотреть онлайн Ева Шоу - Индианна Спинк 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Ева Шоу — Индианна Спинк . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ева Шоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ева Шоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ева Шоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
50%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
Комментарии к матчу