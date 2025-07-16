16.07.2025
Смотреть онлайн Руин Чжан - Клара Вельдман 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Руин Чжан — Клара Вельдман . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(5:7, 2:6)
(5:7, 2:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Руин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Клара Вельдман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Руин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
Комментарии к матчу