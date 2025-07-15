15.07.2025
Смотреть онлайн Лоан Лестир - Патрик Фоли 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Лоан Лестир — Патрик Фоли . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:23 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Фоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоан Лестир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Патрик Фоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Патрик Фоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лоан Лестир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Патрик Фоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Патрик Фоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лоан Лестир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лоан Лестир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лоан Лестир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
66%
54%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу