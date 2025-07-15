15.07.2025
Смотреть онлайн Билли Блэйдс - Яссине Смиеж 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Билли Блэйдс — Яссине Смиеж . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Яссине Смиеж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Яссине Смиеж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Билли Блэйдс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Яссине Смиеж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Яссине Смиеж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Яссине Смиеж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
7
7
Выигрыш первой подачи
70%
58%
Реализация брейк - пойнтов
56%
40%
Комментарии к матчу