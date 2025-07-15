15.07.2025
Смотреть онлайн Джулиан Алонсо - Эллис Шорт 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Джулиан Алонсо — Эллис Шорт . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(1:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эллис Шорт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эллис Шорт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Эллис Шорт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эллис Шорт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эллис Шорт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Эллис Шорт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джулиан Алонсо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эллис Шорт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эллис Шорт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эллис Шорт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джулиан Алонсо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
75%
72%
Реализация брейк - пойнтов
25%
17%
Комментарии к матчу