15.07.2025
Смотреть онлайн Daniil Bogatov - Filippo Callerio 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Daniil Bogatov — Filippo Callerio . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniil Bogatov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Filippo Callerio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Daniil Bogatov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Filippo Callerio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Filippo Callerio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Filippo Callerio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Filippo Callerio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniil Bogatov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Filippo Callerio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Daniil Bogatov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
84%
54%
Реализация брейк - пойнтов
80%
20%
Комментарии к матчу