15.07.2025
Смотреть онлайн Sebastiano Cocola - Висмам Абдеррахман 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Sebastiano Cocola — Висмам Абдеррахман . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:16 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sebastiano Cocola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Sebastiano Cocola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Sebastiano Cocola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Висмам Абдеррахман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
44%
76%
Реализация брейк - пойнтов
67%
80%
Комментарии к матчу