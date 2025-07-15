15.07.2025
Смотреть онлайн Васко Леоте Прата - Тьяго Торрес 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Васко Леоте Прата — Тьяго Торрес . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(4:6, 6:1, 6:3)
(4:6, 6:1, 6:3)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тьяго Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Тьяго Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Тьяго Торрес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Тьяго Торрес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Васко Леоте Прата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Васко Леоте Прата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Васко Леоте Прата
Тьяго Торрес
0 побед
1 победа
0%
100%
24.07.2025
Васко Леоте Прата
0:2
Тьяго Торрес
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
4
11
Выигрыш первой подачи
62%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу