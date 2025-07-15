15.07.2025
Смотреть онлайн Люка Пуллан - Диого Маркес 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Люка Пуллан — Диого Маркес . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Люка Пуллан
Диого Маркес
1 победа
0 побед
100%
0%
24.07.2025
Люка Пуллан
2:0
Диого Маркес
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
83%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
