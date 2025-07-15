15.07.2025
Смотреть онлайн Александра Юлия Зучанская - Аника Яскова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Александра Юлия Зучанская — Аника Яскова . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 4:6, 2:6)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
65%
65%
Реализация брейк - пойнтов
45%
70%
