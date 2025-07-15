15.07.2025
Смотреть онлайн Kiara Zabkova - Наталья Кроцкова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Kiara Zabkova — Наталья Кроцкова . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Kiara Zabkova
Наталья Кроцкова
1 победа
0 побед
100%
0%
01.11.2025
Kiara Zabkova
2:1
Наталья Кроцкова
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
69%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
