15.07.2025
Смотреть онлайн Никола Даубнерова - Люси Урбанова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Никола Даубнерова — Люси Урбанова . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(2:6, 4:5)
(2:6, 4:5)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Никола Даубнерова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Никола Даубнерова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Никола Даубнерова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Люси Урбанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Люси Урбанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
39%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
75%
Комментарии к матчу