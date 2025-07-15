15.07.2025
Смотреть онлайн Amy Sucha - Эмма Славикова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Amy Sucha — Эмма Славикова . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:43 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Amy Sucha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Amy Sucha - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
12
11
Выигрыш первой подачи
58%
45%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
