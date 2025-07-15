15.07.2025
Смотреть онлайн Франциска Шидат - Мария Берген 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Франциска Шидат — Мария Берген . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:02 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
62%
33%
Реализация брейк - пойнтов
54%
25%
Комментарии к матчу