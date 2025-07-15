15.07.2025
Смотреть онлайн Лаура Сватикова - Zuzana Kudlackova 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Лаура Сватикова — Zuzana Kudlackova . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лаура Сватикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Zuzana Kudlackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Zuzana Kudlackova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
55%
58%
Реализация брейк - пойнтов
46%
38%
Комментарии к матчу