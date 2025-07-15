15.07.2025
Смотреть онлайн Анастасия Сысоева - Элиза Цэ 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Анастасия Сысоева — Элиза Цэ . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
