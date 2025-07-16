16.07.2025
Смотреть онлайн Джек Логе - Джонатан Мридха 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Джек Логе — Джонатан Мридха . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(6:3, 2:4)
(6:3, 2:4)
1 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джек Логе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джек Логе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу