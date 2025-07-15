15.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Ива Иванова — Айшегуль Мерт . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ива Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Айшегуль Мерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ива Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Айшегуль Мерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
9
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
55%
22%
Комментарии к матчу