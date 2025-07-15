15.07.2025
Смотреть онлайн Chenting Zhu - Алисия Дудени 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Chenting Zhu — Алисия Дудени . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:0, 3:6, 1:0)
(6:0, 3:6, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алисия Дудени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алисия Дудени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Алисия Дудени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алисия Дудени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алисия Дудени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алисия Дудени - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
62%
50%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу