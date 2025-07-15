15.07.2025
Смотреть онлайн Анастасия Гурьева - Малкиа Нгуну 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Анастасия Гурьева — Малкиа Нгуну . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Гурьева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анастасия Гурьева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Малкиа Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Гурьева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анастасия Гурьева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Анастасия Гурьева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Малкиа Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
51%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу