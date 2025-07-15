15.07.2025
Смотреть онлайн Арабелла Коллер - Марго Комано 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Арабелла Коллер — Марго Комано . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:2, 6:0)
(6:2, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Арабелла Коллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Арабелла Коллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Арабелла Коллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
71%
28%
Реализация брейк - пойнтов
70%
67%
Комментарии к матчу