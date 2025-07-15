15.07.2025
Смотреть онлайн Лаура Боенер - Mariella Thamm 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Лаура Боенер — Mariella Thamm . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 14:02 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаура Боенер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Mariella Thamm - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
20%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
86%
Комментарии к матчу