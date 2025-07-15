15.07.2025
Смотреть онлайн Nikita Bilozertsev - Nicolas Ifi 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Nikita Bilozertsev — Nicolas Ifi . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 1:6, 6:2)
(6:2, 1:6, 6:2)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikita Bilozertsev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nikita Bilozertsev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nicolas Ifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Nicolas Ifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Nicolas Ifi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Nikita Bilozertsev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Nicolas Ifi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Nikita Bilozertsev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Nicolas Ifi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Nikita Bilozertsev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Nikita Bilozertsev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу