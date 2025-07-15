15.07.2025
Смотреть онлайн Петро Марино - Карл Эмиль Овербек 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Петро Марино — Карл Эмиль Овербек . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Петро Марино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Карл Эмиль Овербек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Петро Марино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Петро Марино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Петро Марино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Петро Марино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Петро Марино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
72%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
