15.07.2025
Смотреть онлайн Матисс Бобишон - Radu David Turcanu 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Матисс Бобишон — Radu David Turcanu . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:08 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матисс Бобишон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Матисс Бобишон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Матисс Бобишон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Radu David Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матисс Бобишон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Матисс Бобишон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матисс Бобишон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Матисс Бобишон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
53%
81%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу