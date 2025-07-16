16.07.2025
Смотреть онлайн Бенджамин Винтер Лопес - Рауль Бранкаччио 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Бенджамин Винтер Лопес — Рауль Бранкаччио . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бенджамин Винтер Лопес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Рауль Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Рауль Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бенджамин Винтер Лопес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Бенджамин Винтер Лопес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Бенджамин Винтер Лопес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
60%
69%
Реализация брейк - пойнтов
30%
11%
