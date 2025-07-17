17.07.2025
Смотреть онлайн Бенте Шпее - Джулия Виктория Реннерт 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Бенте Шпее — Джулия Виктория Реннерт . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Бенте Шпее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Бенте Шпее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бенте Шпее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
41%
79%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу