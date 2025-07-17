Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Бенте Шпее - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Бенте Шпее - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Бенте Шпее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40