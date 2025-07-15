15.07.2025
Смотреть онлайн Нитин Кумар Синха - Ignacio Parisca 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Нитин Кумар Синха — Ignacio Parisca . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:41 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(6:7, 5:7)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нитин Кумар Синха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нитин Кумар Синха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нитин Кумар Синха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
66%
66%
Реализация брейк - пойнтов
60%
44%
