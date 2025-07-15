Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Алехандро Хуан Мано - Альваро Пейро Серрано 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Алехандро Хуан МаноАльваро Пейро Серрано . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:11 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Gandia
Алехандро Хуан Мано
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Альваро Пейро Серрано
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Альваро Пейро Серрано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Альваро Пейро Серрано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Альваро Пейро Серрано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Альваро Пейро Серрано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Альваро Пейро Серрано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Альваро Пейро Серрано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
63%
61%
Реализация брейк - пойнтов
36%
42%
Комментарии к матчу
