15.07.2025
Смотреть онлайн Pochtovyk/Yemshanova - Safta/Simionescu 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Pochtovyk/Yemshanova — Safta/Simionescu . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:46 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pochtovyk/Yemshanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Pochtovyk/Yemshanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Safta/Simionescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Pochtovyk/Yemshanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Safta/Simionescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Pochtovyk/Yemshanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Pochtovyk/Yemshanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Safta/Simionescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Safta/Simionescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Safta/Simionescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Pochtovyk/Yemshanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Safta/Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
36%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
62%
Комментарии к матчу