16.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Нина Варгова — Мари Фогт . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(7:5, 5:7, 5:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нина Варгова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Нина Варгова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 35 - Мари Фогт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 36 - Мари Фогт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
62%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
47%
Комментарии к матчу