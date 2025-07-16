16.07.2025
Смотреть онлайн Лара Шмидт - Радка Zelnickova 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Лара Шмидт — Радка Zelnickova . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лара Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лара Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Радка Zelnickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лара Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лара Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Радка Zelnickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
49%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
57%
Комментарии к матчу