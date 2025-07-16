16.07.2025
Смотреть онлайн Сохён Парк - Зива Фолкнер 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Сохён Парк — Зива Фолкнер . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Зива Фолкнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Зива Фолкнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Зива Фолкнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Зива Фолкнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зива Фолкнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Зива Фолкнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
71%
51%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
