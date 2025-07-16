16.07.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Беральдо - Габриэле Пирайно 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Лоренцо Беральдо — Габриэле Пирайно . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Беральдо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Беральдо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Габриэле Пирайно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Габриэле Пирайно - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
Комментарии к матчу