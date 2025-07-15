15.07.2025
Смотреть онлайн Александр Овчаренко - Матас Василиоскас 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Александр Овчаренко — Матас Василиоскас . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:13 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Овчаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Матас Василиоскас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Матас Василиоскас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Овчаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Матас Василиоскас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Александр Овчаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Александр Овчаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Александр Овчаренко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Александр Овчаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Овчаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
73%
48%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу