Гейм 1 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Энрике Бого - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0