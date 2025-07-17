17.07.2025
Смотреть онлайн Масео Симпсон - Энрике Бого 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Масео Симпсон — Энрике Бого . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 20:55 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Энрике Бого - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Масео Симпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Масео Симпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
13
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
62%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
