Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.07.2025

Смотреть онлайн Мишель Рибекаи - Michele Mecarelli 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Мишель РибекаиMichele Mecarelli . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Gubbio
Мишель Рибекаи
Завершен
(6:2, 2:6, 6:0)
2 : 1
16 июля 2025
Michele Mecarelli
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Michele Mecarelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
65%
45%
Реализация брейк - пойнтов
55%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Арсенал Арсенал
14 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
14 Января
22:45
Алавес Алавес
Райо Вальекано Райо Вальекано
14 Января
23:00
Кёльн Кёльн
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Января
22:30
Реал Бетис Реал Бетис
Эльче Эльче
14 Января
23:00
Альбасете Альбасете
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Января
23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
СК Фрайбург СК Фрайбург
14 Января
22:30
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
14 Января
22:30
АЗ АЗ
Аякс Аякс
14 Января
23:00
Венеция Венеция
Шлёнск Вроцлав Шлёнск Вроцлав
14 Января
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA