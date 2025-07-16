16.07.2025
Смотреть онлайн Мишель Рибекаи - Michele Mecarelli 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Мишель Рибекаи — Michele Mecarelli . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:2, 2:6, 6:0)
(6:2, 2:6, 6:0)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Michele Mecarelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Michele Mecarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Michele Mecarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
65%
45%
Реализация брейк - пойнтов
55%
60%
Комментарии к матчу