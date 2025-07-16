16.07.2025
Смотреть онлайн Джанникола Мисаси - Вильям Грант 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Джанникола Мисаси — Вильям Грант . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
60%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
Комментарии к матчу