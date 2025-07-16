16.07.2025
Смотреть онлайн Lan/Yang - Nagata/Yuan 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Lan/Yang — Nagata/Yuan . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
16 июля 2025
Гейм 1 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Nagata/Yuan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Lan/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nagata/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Lan/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Nagata/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nagata/Yuan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
52%
90%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
