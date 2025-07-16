16.07.2025
Смотреть онлайн Compuesto/McKenzie - Ren/Sun 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Compuesto/McKenzie — Ren/Sun . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ren/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Compuesto/McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ren/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ren/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ren/Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Compuesto/McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ren/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Compuesto/McKenzie - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Compuesto/McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Compuesto/McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ren/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ren/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
41%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
