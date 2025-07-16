16.07.2025
Смотреть онлайн Han/Kobayashi - Чой Ж / Канг С 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Han/Kobayashi — Чой Ж / Канг С . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(6:2, 4:6, 0:0)
1 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чой Ж / Канг С - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Han/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Han/Kobayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Han/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Чой Ж / Канг С - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Han/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Чой Ж / Канг С - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Чой Ж / Канг С - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Чой Ж / Канг С - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Чой Ж / Канг С - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Чой Ж / Канг С - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Han/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Han/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Чой Ж / Канг С - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
53%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
