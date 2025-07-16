16.07.2025
Смотреть онлайн Simmons/Smith - Dell'edera/Jessup 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Simmons/Smith — Dell'edera/Jessup . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(3:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Dell'edera/Jessup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dell'edera/Jessup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Dell'edera/Jessup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Simmons/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dell'edera/Jessup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Dell'edera/Jessup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Simmons/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Simmons/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
